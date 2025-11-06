Xiaomi Redmi Turbo 5 Pro получит аккумулятор на 9000 мАч и 100-Вт зарядку

По данным источника, устройство получит чип Dimensity 9000, 1,5K LTPS-дисплей с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и металлическую рамку. Экран будет с крупными закруглёнными углами, а корпус обеспечит полную защиту от воды.

Главной особенностью станет аккумулятор ёмкостью около 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также ожидаются симметричные стереодинамики и минималистичный дизайн в духе предыдущих поколений.

Базовая модель Redmi Turbo 5 уже прошла сертификацию 3C в Китае и выйдет до конца 2025 года. Премиальная версия Turbo 5 Pro может появиться в I половине 2026-го.