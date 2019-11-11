Xiaomi резко снизила цену на максимальную версию флагмана Redmi

Так, в честь праздника “Дня холостяков”, который ежегодно проходит в Китае 11 ноября, Redmi K20 Pro в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной можно приобрести за смешные 340 долларов. На данный момент это самая низкая официальная цена от производители на устройство, которое между прочим построено на базе процессора Snapdragon 855.

Напомним, что анонс Redmi K20 и Redmi K20 Pro состоялся накануне лета, а отличительной особенностью устройств являлось мощное “железо” и безрамочный дизайн, который стал реален благодаря тому, что фронтальная камера была пряталась прямо в корпусе устройства. Также не стоит забывать, что согласно последним утечкам, линейка Redmi K30 уже на походе — полноценный анонс смартфона ожидается до конца ноября.