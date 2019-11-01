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Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового
Redmi K30 в свою очередь должны показать уже в ноябре
В сети появилась информация о том, что Xiaomi решила устроить аттракцион невиданной щедрости, достаточно заметно снизив цену на флагманский смартфона своего суббренда — Redmi K20 Pro. По всей видимости, китайский гигант решил прибегнуть к таким мерам в связи со скорым запуском следующей модели — Redmi K30.
Так, если верить имеющимся данным, Redmi K20 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной прямо сейчас можно купить в Китае за 327 долларов. Это более чем на 100 долларов дешевле, чем компания просила за свое устройство на самом старте — начальная цена Redmi K20 Pro в версии 8/256 ГБ составляла все 435 долларов.
Напомним, что Redmi уже провела анонс грядущего Redmi K30, правда сделала это в достаточно странной обстановке — без журналистов и в каком-то непонятном офисном помещении. Если верить данным инсайдеров, полноценный анонс новинки состоится уже в ноябре.