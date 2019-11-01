Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового

Так, если верить имеющимся данным, Redmi K20 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной прямо сейчас можно купить в Китае за 327 долларов. Это более чем на 100 долларов дешевле, чем компания просила за свое устройство на самом старте — начальная цена Redmi K20 Pro в версии 8/256 ГБ составляла все 435 долларов.