Xiaomi скопирует принцип выпуска флагманов у Samsung

Так, последние утечки говорят о том, что компания представит не только Xiaomi Mi 10, но вместе с ним и Mi 10 Pro, а также возможно и другие модели. Причем важным отличием от прошлых лет, когда выходили Mi 9 SE, Mi 9 Lite и им подобные, является тот факт, что линейка Mi 10 будет построена на флагманском процессоре Snapdragon 865, в то время как в прошлые годы “подсерии” выпускались на основе более бюджетных решений. И тут сразу же вспоминается, что подобный метод применила Samsung в 2019 году, выпустив сразу три флагмана в лице Galaxy S10, S10+ и S10e.

В любом случае, в самое ближайшее время станет известно, что же там такого придумала Xiaomi со своим Mi 10, так как анонс смартфона ожидается в самом начале 2020 года.