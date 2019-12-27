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Xiaomi скопирует принцип выпуска флагманов у Samsung
Видимо, таким образом компания переключилась с Apple на корейского вендора
Xiaomi долгое время обвиняли в копировании А-брендов, особенно всем известной купертиновской компании. В последние годы китайский производитель более-менее отошел от этой практики, выпуская смартфоны преимущественно в уникальном дизайне (ну или почти уникальном, учитывая реалии современного рынка). Но, как стало известно, по всей видимости Xiaomi решила “тряхнуть стариной”, подглядев за тем, как реализовала выпуск и нейминг флагманов корейский гигант Samsung.
Так, последние утечки говорят о том, что компания представит не только Xiaomi Mi 10, но вместе с ним и Mi 10 Pro, а также возможно и другие модели. Причем важным отличием от прошлых лет, когда выходили Mi 9 SE, Mi 9 Lite и им подобные, является тот факт, что линейка Mi 10 будет построена на флагманском процессоре Snapdragon 865, в то время как в прошлые годы “подсерии” выпускались на основе более бюджетных решений. И тут сразу же вспоминается, что подобный метод применила Samsung в 2019 году, выпустив сразу три флагмана в лице Galaxy S10, S10+ и S10e.
В любом случае, в самое ближайшее время станет известно, что же там такого придумала Xiaomi со своим Mi 10, так как анонс смартфона ожидается в самом начале 2020 года.