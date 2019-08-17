Xiaomi скоро выпустит смартфон со скрытой камерой

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску продвинутом смартфоне Xiaomi, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём аккаунте в Twitter, дополнив утечку схематичными изображениями.
По данным источника, Xiaomi в ближайшее время планирует выпустить новый смартфон с полностью безрамочным дисплеем. Причём он уточнил, что речь не идёт о выдвижном модуле с фронтальной камерой, вместо этого камера будет встроена под дисплей.
В отличие от «дырявых» экранов вроде тех, что используются во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, здесь камера видна только при необходимости.
Прототип подобного смартфона Xiaomi уже показывала не так давно.