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Сегодня 17:42

Xiaomi скоро выпустит смартфон со скрытой камерой

Она будет встроена под дисплей

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску продвинутом смартфоне Xiaomi, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём аккаунте в Twitter, дополнив утечку схематичными изображениями.

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По данным источника, Xiaomi в ближайшее время планирует выпустить новый смартфон с полностью безрамочным дисплеем. Причём он уточнил, что речь не идёт о выдвижном модуле с фронтальной камерой, вместо этого камера будет встроена под дисплей.

В отличие от «дырявых» экранов вроде тех, что используются во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, здесь камера видна только при необходимости.

Прототип подобного смартфона Xiaomi уже показывала не так давно.

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