Xiaomi скоро выпустит смартфон со скрытой камерой

По данным источника, Xiaomi в ближайшее время планирует выпустить новый смартфон с полностью безрамочным дисплеем. Причём он уточнил, что речь не идёт о выдвижном модуле с фронтальной камерой, вместо этого камера будет встроена под дисплей.

В отличие от «дырявых» экранов вроде тех, что используются во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, здесь камера видна только при необходимости.

Прототип подобного смартфона Xiaomi уже показывала не так давно.