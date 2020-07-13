Xiaomi "сломала" свой новейший смартфон на чистом Android

Судьбу владельцев Mi A3 сложно назвать завидной, так как устройство не только получилось само по себе спорным, но еще и неоднократно сталкивалось с проблемами, связанными с программным обеспечением. Из-за этого устройство долго не могло получить стабильную версию Android 10, даже несмотря на то, что Xiaomi при производстве девайса сотрудничает с Google по программе Android One.

И вот, выпустив свежее обновление под номером V11.0.3.0.QFQMXTC, китайский техногигант в очередной раз “сломал” смартфон: владельцы аппарата массово жалуются на то, что они не могут совершать и принимать звонки, при этом вторая SIM-карта не определяется, а язык системы принудительно изменился. Также в числе “косяков” обновления замечено появление новых предустановленных приложений, которые в свою очередь никак нельзя удалить.