Xiaomi "сломала" свой новейший смартфон на чистом Android
Судьбу владельцев Mi A3 сложно назвать завидной, так как устройство не только получилось само по себе спорным, но еще и неоднократно сталкивалось с проблемами, связанными с программным обеспечением. Из-за этого устройство долго не могло получить стабильную версию Android 10, даже несмотря на то, что Xiaomi при производстве девайса сотрудничает с Google по программе Android One.
И вот, выпустив свежее обновление под номером V11.0.3.0.QFQMXTC, китайский техногигант в очередной раз “сломал” смартфон: владельцы аппарата массово жалуются на то, что они не могут совершать и принимать звонки, при этом вторая SIM-карта не определяется, а язык системы принудительно изменился. Также в числе “косяков” обновления замечено появление новых предустановленных приложений, которые в свою очередь никак нельзя удалить.
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка. Представители китайского техногиганта настоятельно просят не обновлять свои Mi A3 до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.