Xiaomi случайно показала дешёвый флагман Redmi до анонса

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась интересная информация о готовящемся к выходу флагманском смартфоне Redmi, который пока не был представлен официально.

Судя по всему, страничка с описанием смартфона раньше времени появилась на официальном сайте Xiaomi. Она была удалена из общего доступа, но информация успела разлететься по сети.

Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.

Новая утечка подтвердила ряд характеристик. Так, смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, выдвижной селфи-камерой на 20 Мп, основной камерой с разрешением основного сенсора 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Смартфон будет доступен в трёх вариантах расцветки — красном, синем и чёрном. Официальный дебют ожидается до конца месяца.