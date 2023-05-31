Xiaomi случайно раскрыла сроки анонса флагманских Xiaomi 14 и 14 Pro

Номера моделей грядущих устройств, Xiaomi 14 и 14 Pro, были раскрыты как 23127PN0CC/23127PN0CG и 23116PN5BC/23116PN5BG, соответственно.

Модели с окончанием «C» — это китайские версии, а с окончанием «G» — глобальные.

Номера моделей указывают на то, что линейка Xiaomi 14 может быть официально представлена уже в ноябре или декабре. Правда, в данном случае речь о китайском рынке — глобальный релиз состоится через несколько месяцев.

Ожидается, что в серию Xiaomi 14 войдет Xiaomi 14 Ultra, хотя подробности об этом устройстве пока неизвестны.

Предполагается также, что Xiaomi 14, 14 Pro и 14 Ultra будут оснащены чипсетом нового поколения Snapdragon 8 Gen 3, который может дебютировать в ноябре 2023 года.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали, что Xiaomi 14 Pro будет поставляться в вариантах с плоским и изогнутым экраном. Его задняя камера может состоять из трех 50-мегапиксельных камер, причём основным объективом может стать 1-дюймовый Sony IMX989.