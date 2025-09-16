Телефоны
Опубликовано 16 сентября 2025, 15:00
1 мин.

Xiaomi случайно рассекретила дизайн 17 Pro с огромным экраном на задней панели

Кто бы вспомнил Meizu с подобным подходом...
Xiaomi неожиданно раскрыла дизайн будущего Xiaomi 17 Pro, опубликовав изображение устройства в своём официальном аккаунте Weibo.
© XiaomiTime

Пост быстро удалили, но пользователи успели заметить главное новшество — огромный второй экран, занимающий всю область заднего блока камер.

Судя по утечке, смартфон получит тройную камеру: два крупных объектива и дополнительный модуль с LED-вспышкой. Вся эта зона будет интегрирована с полноразмерным дисплеем, который станет отображать время, уведомления, элементы управления музыкой и, вероятно, использоваться для предпросмотра фото и видео.

Идея заднего экрана уже появлялась у Xiaomi — в Mi 11 Ultra компания тестировала компактный 1,1-дюймовый дисплей рядом с камерами. Однако в новых моделях от этой концепции отказались.

Теперь же Xiaomi решила вернуть её в радикально переработанном виде, что должно выделить 17 Pro на фоне конкурентов и добавить функциональности в повседневное использование.

Источник:XiaomiTime
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi
,
#Xiaomi 16 Pro
,
#флагман