Xiaomi случайно рассекретила дизайн 17 Pro с огромным экраном на задней панели

Пост быстро удалили, но пользователи успели заметить главное новшество — огромный второй экран, занимающий всю область заднего блока камер.

Судя по утечке, смартфон получит тройную камеру: два крупных объектива и дополнительный модуль с LED-вспышкой. Вся эта зона будет интегрирована с полноразмерным дисплеем, который станет отображать время, уведомления, элементы управления музыкой и, вероятно, использоваться для предпросмотра фото и видео.

Идея заднего экрана уже появлялась у Xiaomi — в Mi 11 Ultra компания тестировала компактный 1,1-дюймовый дисплей рядом с камерами. Однако в новых моделях от этой концепции отказались.

Теперь же Xiaomi решила вернуть её в радикально переработанном виде, что должно выделить 17 Pro на фоне конкурентов и добавить функциональности в повседневное использование.