Xiaomi смогла продать более 1 млн смартфонов Redmi K80 всего за 10 дней

Продажи стартовали 27 ноября и уже в первый день было реализовано 660 000 смартфонов, что стало самым успешным дебютом в истории серии.

По словам главы Redmi Ван Тэн Томаса, K80 станет флагманом 2025 года. Линейка включает базовую модель Redmi K80 и K80 Pro. Redmi K80 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, 6550 мАч батареей и поддерживает быструю зарядку на 90 Вт.

Версия Pro предлагает более мощный чип Snapdragon 8 Elite, батарею на 6000 мАч, 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядки, а также улучшенную камеру с тремя модулями.

Цены начинаются от 2499 юаней (около $345).