Xiaomi сможет заметно снизить цены на официально продаваемые в России смартфоны

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Xiaomi сможет заметно снизить цены на официально продаваемые в России смартфоныБыстрее бы теоретическая возможность превратилась в реальность
Смартфоны Xiaomi завоевали любовь многих пользователей своей крайне приятной ценой. Но ценник в России на устройства компании хоть и не был неподъёмным, всё же не мог порадовать тем же, чем «серые» аппараты с того же AliExpress.
Но, судя по всему, уже совсем скоро это изменится. Так, китайский бренд наконец-то начал поставлять смартфоны через российское дочернее ООО «Сяоми», отказавшись от третьих лиц. Как пишет Коммерсантъ, это может привести к тому, что цены на смартфоны бренда снизятся на 10-15%.
Отмтеим, что подобным образом свои гаджеты в России продают и другие IT-гиганты. Например, Samsung, Huawei и Honor.
Как скоро отказ от стороннего поставщика положительно скажется на цене смартфонов Xiaomi в России — неизвестно. Но будем надеяться, что уже следующий большой релиз почувствует на себе эти изменения.