Xiaomi сможет заметно снизить цены на официально продаваемые в России смартфоны

Но, судя по всему, уже совсем скоро это изменится. Так, китайский бренд наконец-то начал поставлять смартфоны через российское дочернее ООО «Сяоми», отказавшись от третьих лиц. Как пишет Коммерсантъ, это может привести к тому, что цены на смартфоны бренда снизятся на 10-15%.

Отмтеим, что подобным образом свои гаджеты в России продают и другие IT-гиганты. Например, Samsung, Huawei и Honor.

Как скоро отказ от стороннего поставщика положительно скажется на цене смартфонов Xiaomi в России — неизвестно. Но будем надеяться, что уже следующий большой релиз почувствует на себе эти изменения.