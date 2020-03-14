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Xiaomi снимет с продажи анонсированный недавно Mi Note 10 со 108 Мп камерой
И все 4G смартфоны определенной стоимости
Стало известно, что китайский гигант Xiaomi Xiaomi снимет с продажи анонсированный недавно Mi Note 10 со 108 Мп камерой. Об этом заявил глава компании Лу Вейбинг на своей официальной странице в социальной сети Weibo, отметив, что компания намерена избавиться от всех смартфонов, стоимостью выше 285 долларов без поддержки 5G.
Так, по его словам, Xiaomi Mi CC9 Pro, который на международном рынке известен как Mi Note 10, уже в самое ближайшее время будет исключен из продаж. Он также добавил, что сотовые сети пятого поколения стали реальностью и никто не в силах сопротивляться данной технологии.
Напомним, что Mi Note 10 анонсировали меньше полугода назад. К слову, он стал первым смартфоном китайского гиганта с наличием 108 Мп камеры.