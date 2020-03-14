Xiaomi снимет с продажи анонсированный недавно Mi Note 10 со 108 Мп камерой

Так, по его словам, Xiaomi Mi CC9 Pro, который на международном рынке известен как Mi Note 10, уже в самое ближайшее время будет исключен из продаж. Он также добавил, что сотовые сети пятого поколения стали реальностью и никто не в силах сопротивляться данной технологии.

Напомним, что Mi Note 10 анонсировали меньше полугода назад. К слову, он стал первым смартфоном китайского гиганта с наличием 108 Мп камеры.