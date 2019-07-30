Xiaomi снижает цену на Redmi Note 7 Pro накануне выхода новой модели

На прошлой неделе Redmi проводила акцию, суть которой заключалась в том, что при покупке внешнего аккумулятора, компания давала скидку на покупку Redmi Note 7 Pro. Прошло всего-ничего и Redmi готова отдать свой смартфон со скидкой без каких-либо лишних телодвижений — в фирменном магазине Xiaomi Mall зафиксирована постоянная скидка на эту модель.