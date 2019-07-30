Xiaomi снижает цену на Redmi Note 7 Pro накануне выхода новой модели

Так, по сниженной цене продается Redmi Note 7 Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Для тех, кто забыл: смартфон построен на базе процессора Snapdragon 675, оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мАч и двойной камерой с основным модулем на 48 Мп.
Вероятнее всего, компания снижает цену на свой смартфон в связи со скорым анонсом нового поколения Redmi Note. Напомним, что на днях глава Redmi опубликовал пост в социальной сети Weibo, в котором прозрачно так намекнул, что в ближайшее время нас ждет анонс Redmi Note 8 c 64 Мп основной камерой.