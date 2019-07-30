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Xiaomi снижает цену на Redmi Note 7 Pro накануне выхода новой модели

Смартфон можно купить за 205 долларов без выполнения каких-либо дополнительных условий
На прошлой неделе Redmi проводила акцию, суть которой заключалась в том, что при покупке внешнего аккумулятора, компания давала скидку на покупку Redmi Note 7 Pro. Прошло всего-ничего и Redmi готова отдать свой смартфон со скидкой без каких-либо лишних телодвижений — в фирменном магазине Xiaomi Mall зафиксирована постоянная скидка на эту модель.

Так, по сниженной цене продается Redmi Note 7 Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Для тех, кто забыл: смартфон построен на базе процессора Snapdragon 675, оснащен аккумулятором емкостью 4 000 мАч и двойной камерой с основным модулем на 48 Мп.

Вероятнее всего, компания снижает цену на свой смартфон в связи со скорым анонсом нового поколения Redmi Note. Напомним, что на днях глава Redmi опубликовал пост в социальной сети Weibo, в котором прозрачно так намекнул, что в ближайшее время нас ждет анонс Redmi Note 8 c 64 Мп основной камерой.

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