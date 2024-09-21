Телефоны
Опубликовано 21 сентября 2024, 18:11
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Xiaomi снова «подвинут»: недорогой суббренд Vivo iQOO придёт в Россию

Но пока информации очень мало
Появилась информация, что китайская компания Vivo «скоро» представит в России суббренд IQOO.
Xiaomi снова «подвинут»: недорогой суббренд Vivo iQOO придёт в Россию

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Учитывая, что Vivo охотно и быстро выводит свои продукты на рынки за пределами Китая, есть вероятность, что в России компания представит IQOO 13 на чипе Snapdragon 8 Gen 4. Когда это произойдёт, пока неизвестно.

В связи с предстоящим релизом вендор опубликовал в соцсетях видеотизер с подписью «Кажется, что-то намечается». Компания создала интригу, но что за ней последует, станет понятно позже.

iQOO по отношению к родительскому и считающемуся престижным в Китае бренду Vivo представляет собой примерно то же, что Poco для Xiaomi или Realme в субординации BBK (в которую входят также Oppo, Vivo, OnePlus). То есть бренд-дискаунтер со сниженной ценой, хорошей основной камерой и мощными процессорами не в ущерб качеству. В жертву, как правило, приносится оптический (без потери качества) зум дополнительных камер и водозащита.

Источник:Mobiltelefon.ru
Автор:Андрей Кадуков
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