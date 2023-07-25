Xiaomi сняла с поддержки Redmi Note 9, Mi 10 и ряд других смартфонов

Обновления, включая патчи безопасности, больше не будут получать Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9C и Redmi Note 10 5G. Среди этих моделей как флагманы, так и недорогие «бюджетники».

Как сообщается, пользователи устройств, которые лишатся обновлений, смогут воспользоваться прошивками от сторонних разработчиков-энтузиастов. Но насколько эти прошивки безопасны для конфиденциальности, вопрос риторический.