Телефоны
Сегодня 10:02
Xiaomi сняла с продаж свой юбилейный флагман Mi 10 Pro
Возможно, устройство просто перестали производить
2020 год - это год десятилетнего юбилея Xiaomi. В честь столь значимого праздника, компания выпустила собственный юбилейный флагман - Xiaomi Mi 10 Pro. Устройство получилось крайне приятным, хоть и малость дорогим на фоне прочих девайсов бренда. И вот, как стало известно, компания сняла с продаж данный аппарат.
Так, жители Китая не могут более заказать смартфон ни на одной из популярных площадок (TMall или JD.com), передает ITHome. Нельзя купить Mi 10 Pro и в официальном интернет-магазине Xiaomi в Китае. Чаще всего подобное “исчезновение” означает, что девайс сняли с производства и складские запасы можно сказать иссякли.
Отметим, что у желающих стать обладателем “юбилейного флагмана” осталась возможность купить Mi 10. Также на онлайн-площадках все еще доступны Mi 10 Lite и Mi 10 Ultra.