Xiaomi сняла с продаж свой юбилейный флагман Mi 10 Pro

Так, жители Китая не могут более заказать смартфон ни на одной из популярных площадок (TMall или JD.com), передает ITHome. Нельзя купить Mi 10 Pro и в официальном интернет-магазине Xiaomi в Китае. Чаще всего подобное “исчезновение” означает, что девайс сняли с производства и складские запасы можно сказать иссякли.

Отметим, что у желающих стать обладателем “юбилейного флагмана” осталась возможность купить Mi 10. Также на онлайн-площадках все еще доступны Mi 10 Lite и Mi 10 Ultra.