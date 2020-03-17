Xiaomi сняла с продажи свой первый флагманский слайдер

Так, стало известно, что компания удалила данный смартфон со своего официального сайта, что говорит о том, что Xiaomi официально сняла его с продажи. Вероятно, устройству не удалось стать таким популярным, как рассчитывали представители компании.

Напомним, что на старте продаж стоимость Xiaomi Mi Mix 3 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляла порядка 518 долларов, тогда как уже в ноябре прошлого года данную модификацию можно было приобрести всего за 341 доллар.