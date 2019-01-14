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Xiaomi собственноручно разрабатывает новый процессор для будущих смартфонов

Surge S2 отложен, но не отменён

Компания Xiaomi разрабатывает новое поколение собственного процессора серии Surge. Об этом сообщили китайские источники.

Напомним, первый фирменный процессор Xiaomi Surge S1 дебютировал в Mi 5C, вышедшем в 2017 году. Как ожидалось, стать первым обладателем процессора Surge S2 могли модели Xiaomi Mi 6C, Mi 6X и даже Mi 8, но этого так и не произошло.

Surge S2 описывается как 16-нанометровый восьмиядерник с четырьмя ядрами A73 частотой 2,2 ГГц и четырьмя ядрами A53 с частотой 1,8 ГГц. В апреле прошлого года появилась информация, что производителем Surge S2 для Xiaomi выступает TSMC с использованием 16-нанометрового техпроцесса FinFet.

По словам директора по продукту Xiaomi, чипсет был отложен, но не отменён и всё ещё находится на стадии разработки. Причиной задержки стали некие неожиданные проблемы.

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