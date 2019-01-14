Xiaomi собственноручно разрабатывает новый процессор для будущих смартфонов

Компания Xiaomi разрабатывает новое поколение собственного процессора серии Surge. Об этом сообщили китайские источники.

Напомним, первый фирменный процессор Xiaomi Surge S1 дебютировал в Mi 5C, вышедшем в 2017 году. Как ожидалось, стать первым обладателем процессора Surge S2 могли модели Xiaomi Mi 6C, Mi 6X и даже Mi 8, но этого так и не произошло.

Surge S2 описывается как 16-нанометровый восьмиядерник с четырьмя ядрами A73 частотой 2,2 ГГц и четырьмя ядрами A53 с частотой 1,8 ГГц. В апреле прошлого года появилась информация, что производителем Surge S2 для Xiaomi выступает TSMC с использованием 16-нанометрового техпроцесса FinFet.

По словам директора по продукту Xiaomi, чипсет был отложен, но не отменён и всё ещё находится на стадии разработки. Причиной задержки стали некие неожиданные проблемы.