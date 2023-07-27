Xiaomi сократит количество выпускаемых в Индии смартфонов

Проблема кроется в спаде интереса к продукции китайского вендора, и рынок отрицательно сдвинулся в Индии — второй стране в мире, где у Xiaomi были наибольшие продажи после Китая. К тому же «наступать на пятки» китайской компании активно начала Samsung, продажи смартфонов которой поползли вверх.

Samsung в отличие от Xiaomi торгует не только в интернете, но и офлайн. Отмечается, что это тоже существенный фактор успеха корейской компании.

В связи с этим в Xiaomi приняли решение о сокращении поставок смартфонов и сосредоточении на качестве сервиса и пользовательского опыта.