Телефоны
20:06, 27 июля 2023
1 мин.

Xiaomi сократит количество выпускаемых в Индии смартфонов

По крайней мере в Индии

Стало известно о намерениях Xiaomi сократить количество выпускаемых смартфонов различных модификаций. Сокращение коснётся и бюджетных моделей, и флагманских.

Xiaomi сократит количество выпускаемых в Индии смартфонов

© Bloomberg.com

Проблема кроется в спаде интереса к продукции китайского вендора, и рынок отрицательно сдвинулся в Индии — второй стране в мире, где у Xiaomi были наибольшие продажи после Китая. К тому же «наступать на пятки» китайской компании активно начала Samsung, продажи смартфонов которой поползли вверх.

Samsung в отличие от Xiaomi торгует не только в интернете, но и офлайн. Отмечается, что это тоже существенный фактор успеха корейской компании.

В связи с этим в Xiaomi приняли решение о сокращении поставок смартфонов и сосредоточении на качестве сервиса и пользовательского опыта.

Новости партнеров
Новости партнеров