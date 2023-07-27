Xiaomi сократит количество выпускаемых в Индии смартфонов

20:06, 27 июля 2023
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Xiaomi сократит количество выпускаемых в Индии смартфоновПо крайней мере в Индии
Стало известно о намерениях Xiaomi сократить количество выпускаемых смартфонов различных модификаций. Сокращение коснётся и бюджетных моделей, и флагманских.
© Bloomberg.com
Проблема кроется в спаде интереса к продукции китайского вендора, и рынок отрицательно сдвинулся в Индии — второй стране в мире, где у Xiaomi были наибольшие продажи после Китая. К тому же «наступать на пятки» китайской компании активно начала Samsung, продажи смартфонов которой поползли вверх.
Samsung в отличие от Xiaomi торгует не только в интернете, но и офлайн. Отмечается, что это тоже существенный фактор успеха корейской компании.
В связи с этим в Xiaomi приняли решение о сокращении поставок смартфонов и сосредоточении на качестве сервиса и пользовательского опыта.