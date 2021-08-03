Xiaomi стала лидером поставок смартфонов в Европу

Как подчеркнул Борис Методиев, ассоциированный директор агентства, главным событием текущего квартала стало то, что Xiaomi впервые стала самым продуктивным производителем по объёму поставок. Компания поставила почти 13 миллионов устройств в Европу, сместив даже многолетнего лидера — Samsung.

Как отмечается, на фоне успехов Xiaomi, поставки Samsung в Европу упали на 7% по сравнению с прошлым годом. У Samsung остаются хорошие результаты, благодаря новым моделям 5G серии Galaxy A, но он сталкивается с растущей конкуренцией китайских производителей в сегменте low-end — бюджетных гаджетов для нетребовательных пользователей.

Также отмечается, что рыночная доля Xiaomi за отчётный период составила 25,3%.