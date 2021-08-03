Xiaomi стала лидером поставок смартфонов в Европу

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Сегодня в 15:05
Xiaomi стала лидером поставок смартфонов в ЕвропуИ уже обогнала Samsung
Агентство Strategy Analytic провело исследование, результатом которого стали любопытные цифры. Как сообщается, именно компания Xiaomi стала лидером по поставкам смартфонов на европейский континент.
Как подчеркнул Борис Методиев, ассоциированный директор агентства, главным событием текущего квартала стало то, что Xiaomi впервые стала самым продуктивным производителем по объёму поставок. Компания поставила почти 13 миллионов устройств в Европу, сместив даже многолетнего лидера — Samsung.
Как отмечается, на фоне успехов Xiaomi, поставки Samsung в Европу упали на 7% по сравнению с прошлым годом. У Samsung остаются хорошие результаты, благодаря новым моделям 5G серии Galaxy A, но он сталкивается с растущей конкуренцией китайских производителей в сегменте low-end — бюджетных гаджетов для нетребовательных пользователей.
Также отмечается, что рыночная доля Xiaomi за отчётный период составила 25,3%.