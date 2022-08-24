Xiaomi стала популярнее Apple не только в России, но и в Европе

Что интересно, подобная ситуация наблюдается не только на отечественном рынке. Оказалось, что Apple уступила Xiaomi и в Европе. К такому выводу можно прийти после изучения финансового отчёта бренда за II квартал 2022 года.

Стоит отметить, что картинка европейского рынка идентична российскому. И там, и там на первом месте находится Samsung, следом за ней идёт Xiaomi, а замыкает тройку лидеров Apple.

Свежая публикация китайской компании также демонстрирует, что она продолжает расти от квартала к кварталу в таких регионах, как Средний Восток, Европа, Латинская Америка, Южная Азия и Африка.