Xiaomi стала вторым по популярности производителем смартфонов в мире

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Сегодня в 07:02
Xiaomi стала вторым по популярности производителем смартфонов в миреОтличный результат в столь нестабильное время
Пандемия коронавируса заметно встряхнула рынок смартфонов. Санкции США по отношению к Huawei также имели свои последствия.
В результате своеобразного хаоса, явным победителем вышла китайская Xiaomi. Компания сумела взобраться на второе место в рейтинге ведущих мировых производителей смартфонов, сообщает SlashGear.
Учитывая, что в тех же Соединённых Штатах телефоны IT-гиганта всё также недоступны, свежее достижение и вправду впечатляет.
По данным специалистов Canalys, поставки Xiaomi за последний год выросли на целых 83%. Теперь производителю принадлежит около 17% от общей доли рынка.
Отметим, что в ближайшее время от компании ждут анонса новейших прорывных устройств. Чего только стоит линейка Mi Pad 5, которая должна получить крупнейший апдейт с момента появления на рынке.