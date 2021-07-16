Xiaomi стала вторым по популярности производителем смартфонов в мире

В результате своеобразного хаоса, явным победителем вышла китайская Xiaomi. Компания сумела взобраться на второе место в рейтинге ведущих мировых производителей смартфонов, сообщает SlashGear.

Учитывая, что в тех же Соединённых Штатах телефоны IT-гиганта всё также недоступны, свежее достижение и вправду впечатляет.

По данным специалистов Canalys, поставки Xiaomi за последний год выросли на целых 83%. Теперь производителю принадлежит около 17% от общей доли рынка.

Отметим, что в ближайшее время от компании ждут анонса новейших прорывных устройств. Чего только стоит линейка Mi Pad 5, которая должна получить крупнейший апдейт с момента появления на рынке.