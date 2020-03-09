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Xiaomi сумела "засунуть" подэкранный сканер отпечатка пальцев в дешевые смартфоны
Очередная “революция” от самого “народного” бренда?
Долгое время считалось невозможным внедрение подэкранного сканера отпечатка пальцев в смартфоны, которые имеют не AMOLED, а более дешевый, IPS-дисплей. Как оказалось, для Xiaomi нет ничего невозможного, ведь компании удалось провернуть именно то, о чем было сказано чуть выше — “засунуть” данный тип сканера в ЖК-дисплей!
Так, вице-президент китайского техногиганта и глава бренда Redmi Лу Вейбинг опубликовал на своей страничке в китайской соцсети Weibo пост, в котором и объявил о том, что им удалось успешно установить подэкранный сканер отпечатков пальцев под IPS-дисплей. В сети появилась даже небольшая демонстрация с данным процессом, в котором в качестве “основы” выступил недавний хит Redmi Note 8.
Таким образом, китайцы в очередной раз сумели удивить не только общественность, но и рынок, создав новые “правила игры” — благодаря Xiaomi уже в самое ближайшее время стоит ожидать появления огромного количества недорогих смартфонов, которые будут оснащаться подэкранным сканером отпечатка пальцев.