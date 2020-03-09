Xiaomi сумела "засунуть" подэкранный сканер отпечатка пальцев в дешевые смартфоны

Долгое время считалось невозможным внедрение подэкранного сканера отпечатка пальцев в смартфоны, которые имеют не AMOLED, а более дешевый, IPS-дисплей. Как оказалось, для Xiaomi нет ничего невозможного, ведь компании удалось провернуть именно то, о чем было сказано чуть выше — “засунуть” данный тип сканера в ЖК-дисплей!