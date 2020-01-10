Xiaomi так и не начала полноценное производство революционного Mix Alpha

То есть вы все поняли правильно — смартфон все еще официально не отменен, но компания не то что не готова была выпустить устройство в конце 2019 года, она не готова сделать это даже в ближайшее время. Значит ли это, что в конечном итоге Mix Alpha так и останется концептом или же мы с вами через какое-то время все же сможем купить его по цене в почти 3 тысячи долларов — покажет лишь время.

Помимо информации о том, что устройство так и не попало на конвейер, в рамках конференции также стало известно, откуда взялась столь высокая стоимость смартфона. Как оказалось, на самом раннем этапе производства Mix Alpha, речь шла лишь о том, чтобы команда разработала по-настоящему уникальный аппарат, вне зависимости от того, сколько он по итогу будет стоить. Это только со временем в проект начали вносить корректировки, чтобы довести его до стадии массового производства. Но даже при таком раскладе ответвление линейки Mix оказалось слишком дорогим для массового покупателя.