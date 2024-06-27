Xiaomi, Tecno и realme возглавили топ продаж смартфонов в России

В топ-5 по количеству проданных устройств вошли Xiaomi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. В денежном выражении лидерство удерживают Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix.

Группа М. Видео-Эльдорадо отмечает стабильно высокую долю китайских брендов на российском рынке смартфонов, составляющую 80,5% по количеству продаж и 48,7% В денежном выражении. Продажи складных и раскладных смартфонов также продемонстрировали рост на 16% в денежном выражении.

Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы М. Видео-Эльдорадо, подчеркнула, что текущие тенденции показывают стабильный интерес к высокотехнологичным устройствам, предлагающим новые возможности и функционал пользователям на российском рынке.