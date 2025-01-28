Xiaomi, Tecno и Samsung стали самыми продаваемыми смартфонами в России

Самым востребованным остается сегмент смартфонов стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, на который приходится 35% продаж. На втором месте устройства ценой от 20 до 40 тысяч рублей (27%), а бюджетные модели до 10 тысяч рублей замыкают тройку с 15%. В премиум-сегменте, где доминируют устройства Apple и Samsung, спрос остается стабильным.

На глобальном рынке смартфонов наблюдается рост поставок впервые за два года. В 2024 году мировые поставки достигли 1,24 млрд устройств, увеличившись на 6%. Apple и Samsung остаются лидерами с долями 19% и 18% соответственно. Xiaomi демонстрирует самые высокие темпы роста среди крупнейших брендов, увеличив поставки на 15,4%.