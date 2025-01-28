Xiaomi, Tecno и Samsung стали самыми продаваемыми смартфонами в России

Xiaomi, Tecno и Samsung стали самыми продаваемыми смартфонами в РоссииКитайские бренды продолжают завоевывать рынок
Xiaomi уже третий год подряд удерживает лидерство в натуральном выражении. Доля компании составила 24%, что ниже прошлогодних показателей, но бренд остается самым популярным в России. Tecno и Infinix, принадлежащие холдингу Transsion, укрепляют позиции в бюджетном и среднем ценовых сегментах, увеличив свою долю до 16%. Samsung занимает третье место с долей 12%, а Apple сохраняет 10%, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию и параллельный импорт.
Самым востребованным остается сегмент смартфонов стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, на который приходится 35% продаж. На втором месте устройства ценой от 20 до 40 тысяч рублей (27%), а бюджетные модели до 10 тысяч рублей замыкают тройку с 15%. В премиум-сегменте, где доминируют устройства Apple и Samsung, спрос остается стабильным.
На глобальном рынке смартфонов наблюдается рост поставок впервые за два года. В 2024 году мировые поставки достигли 1,24 млрд устройств, увеличившись на 6%. Apple и Samsung остаются лидерами с долями 19% и 18% соответственно. Xiaomi демонстрирует самые высокие темпы роста среди крупнейших брендов, увеличив поставки на 15,4%.
Несмотря на снижение продаж, кнопочные телефоны остаются востребованными. В 2024 году в России было продано 4,3 млн таких устройств, причем 65% из них произведены отечественными брендами, включая F+, Texet, BQ и Maxvi.
Китайские бренды, такие как Xiaomi, Tecno и Transsion, продолжают наращивать своё присутствие на российском рынке, предлагая доступные и качественные устройства. Samsung и Apple удерживают свои позиции, в первую очередь благодаря премиум-сегменту. Однако общий тренд показывает, что покупатели всё чаще выбирают устройства из среднего и бюджетного сегментов.