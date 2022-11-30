Xiaomi: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 оказался частично мощнее новейшего чипа Apple A16

Тогда результаты бенчмарков показали, что новинка от Qualcomm еле дотягивает до прошлогоднего A15. Но свежее заявление Xiaomi всячески это отрицает.

По словам представителей бренда, CPU Snapdragon 8 Gen 2 на 37% быстрее такового у предшественника, а GPU и вовсе на 42%.

Вместе с тем в Xiaomi утверждают, что такие показатели позволяют говорить о том, что SoC Qualcomm на уровне Apple A16 Bionic по части процессорных мощностей, а графические и вовсе выше.

Так это или нет, узнаем совсем скоро. Уже 1 декабря компания представит свои первые смартфоны на базе новейшего чипа линейки Snapdragon — Xiaomi 13 и 13 Pro.