Xiaomi "украдет" свежую фишку iPhone 11

Так, “тайный” код удалось обнаружить в приложении камеры MIUI Camera. Судя по имеющимся данным, Xiaomi в самое ближайшее время добавит режим замедленной съемки с использованием фронтальной камеры — точно такую же функцию продемонстрировала Apple со сцены во время анонса последнего на данный момент поколения iPhone. По словам хакеров, режим от Xiaomi будет поддерживать запись видео с разрешением 1280 x 720 пикселей на скорости 120 кадров в секунду.

До сих пор неясно, станет ли компания давать доступ к новой функции уже вышедшим устройствам или же это станет эксклюзивом будущих новинок Xiaomi. В любом случае, вероятнее всего нововведение дебютирует с грядущим камерофоном компании — Xiaomi Mi CC9 Pro — так что ждать каких-либо подробностей осталось не так уж и долго. Напомним, что анонс устройства должен состояться уже 5 ноября.