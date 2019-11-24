Xiaomi улучшила свой прорывной флагман начала 2019 года

Видимо, компания и сама все это понимала, в связи с чем приняла решение малость увеличить количество вариантов Mi Mix 3 5G, которые покупатели могут приобрести. Так, если раньше была доступна лишь версия с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной, то сейчас в китайском регуляторе TENAA появилась информация о том, что готовится к выходу вариант третьего Mi Mix с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти.

Когда обновленная версия Mi Mix 3 5G появится в продаже — пока неизвестно. Но вполне вероятно, что случится это в самое ближайшее время, так как на начало 2020 года должен прийтись анонс уже нового поколения флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi Mix 4.