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Xiaomi уменьшит количество мегапикселей в камере нового флагманского смартфона
Ждём обоснований этого от самой компании уже на презентации новинки
Популярный интернет-инсайдер и дизайнер Бен Гескин опубликовал свежий пост. В нём он показал, как будет выглядеть будущий флагман Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Pro. И хоть в целом дизайн устройства сложно назвать «внезапным», одна деталь явно удивит многих. Судя по надписи на блоке основной камеры, компания уменьшит количество мегапикселей в камере нового флагманского смартфона.
Опубликован рендер Mi 11 Pro в Twitter-аккаунте Гескина. При этом там же инсайдер уточнил, что смартфон и вправду получит 50 Мп камеру, вместо 108 Мп в обычном Mi 11. С чем связано подобное решение Xiaomi — пока что не до конца ясно. Возможно, нам об этом расскажут в рамках презентации новинки.
Бен Гескин
Напомним, что анонс Xiaomi Mi 11 Pro ожидается в феврале 2021 года. Помимо новой основной камеры, смартфону приписывают топовый чип Qualcomm Snapdragon 888. В чём ещё будет заключаться отличие «старшей» версии Mi 11 от «младшей» — неизвестно.