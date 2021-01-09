Xiaomi уменьшит количество мегапикселей в камере нового флагманского смартфона

Опубликован рендер Mi 11 Pro в Twitter-аккаунте Гескина. При этом там же инсайдер уточнил, что смартфон и вправду получит 50 Мп камеру, вместо 108 Мп в обычном Mi 11. С чем связано подобное решение Xiaomi — пока что не до конца ясно. Возможно, нам об этом расскажут в рамках презентации новинки.