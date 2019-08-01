Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах

К счастью, Xiaomi буквально недавно объявила о том, что планирует оптимизировать рекламу на собственной прошивке. С одной стороны, это подтвердило, что реклама на MIUI никуда не денется, несмотря на то, что пользователи злятся на ее наличие. С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.