Xiaomi упростит использование больших смартфонов одной рукой

Справедливости ради, стоит отметить, что у Xiaomi уже была функция One Handed Mode, суть которой заключалась в уменьшении рабочей области за счет “сжатия” экрана до крайне маленьких размеров. Но работала данная функция лишь при использовании управления кнопками, в то время как новейшая жестовая система была лишена подобного функционала.

К счастью, судя по словам представителя команды разработчиков MIUI 12, именно внедрение данной функции входит в планы компании прямо сейчас. И это, по всей видимости, означает ни что иное, как появление One Handed Mode для жестового управления в ближайших бета-версиях новой MIUI, после чего функция доберется и до всех пользователей оболочки.