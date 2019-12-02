Xiaomi установила новый рекорд продаж

Таким образом, продажи Redmi Note 8 оказались лучше, чем у прошлого поколения, а именно Redmi Note 7, который смог достичь аналогичных показателей лишь за четыре месяца.

Напомним, что Note 8 оснащен экраном в 6,39 дюймов, тогда как его Pro версия имеет 6,53 дюймовый дисплей. Смартфон работает на базе Snapdragon 665, в то время как модель Note 8 Pro построена на процессоре Helio G90T.