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Сегодня 11:14
Xiaomi установила новый рекорд продаж
А все благодаря сверхпопулярному бюджетнику Redmi Note 8
Представители китайского гиганта Xiaomi поделились данными о продажах сверхпопулярного бюджетника Redmi Note 8. Так, смартфон получился настолько успешным, что буквально за три месяца его купили порядка 10 млн человек, а это 110 тысяч покупателей в день.
Таким образом, продажи Redmi Note 8 оказались лучше, чем у прошлого поколения, а именно Redmi Note 7, который смог достичь аналогичных показателей лишь за четыре месяца.
Напомним, что Note 8 оснащен экраном в 6,39 дюймов, тогда как его Pro версия имеет 6,53 дюймовый дисплей. Смартфон работает на базе Snapdragon 665, в то время как модель Note 8 Pro построена на процессоре Helio G90T.