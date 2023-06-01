Xiaomi установит в свой лучший смартфон 2023 года старую модель камеры

Теперь же, почти за полгода до предполагаемого анонса, появились подробности о камере девайса. По данным инсайдеров, смартфон получит дюймовый сенсор, аналогично предшественнику.

Видимо, инженеры бренда решили, что Xiaomi 13 Ultra и без того имеет впечатляющую камеру с 1-дюймовым основным сенсором на 50 Мп, а потому что-либо менять — это лишнее.

Но есть и хорошая новость. Правда, она касается телефона, который обычные пользователи увидят примерно через полтора года. Да, интернет-источники уже поделились информацией, согласно которой Xiaomi 15 Ultra будет иметь значительные улучшения в размере сенсора основной камеры.