Xiaomi установит в свой лучший смартфон 2023 года старую модель камеры

23:28, 01 июня 2023
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Xiaomi установит в свой лучший смартфон 2023 года старую модель камерыТакой себе фотофлагман
Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra, предстоящий флагманский смартфон бренда, будет представлен уже в конце текущего года.
Теперь же, почти за полгода до предполагаемого анонса, появились подробности о камере девайса. По данным инсайдеров, смартфон получит дюймовый сенсор, аналогично предшественнику.
Видимо, инженеры бренда решили, что Xiaomi 13 Ultra и без того имеет впечатляющую камеру с 1-дюймовым основным сенсором на 50 Мп, а потому что-либо менять — это лишнее.
Но есть и хорошая новость. Правда, она касается телефона, который обычные пользователи увидят примерно через полтора года. Да, интернет-источники уже поделились информацией, согласно которой Xiaomi 15 Ultra будет иметь значительные улучшения в размере сенсора основной камеры.