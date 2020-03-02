Xiaomi устроила крупную распродажу в России в честь 8 марта

Так, во время распродажи все желающие смогут приобрести смартфоны со скидками вплоть до 9 тыс рублей, при этом при оформлении заказа отдельно будет выдана дополнительные скидка в размере 3 тыс рублей. Так, при покупке смартфона Xiaomi Mi Note 10 со 108 Мп камерой, устройство обойдется не только на 3 тыс рублей дешевле изначальной цены, но и даст вам возможность приобрести в подарок рюкзак за символическую плату в 1 рубль. Между прочим, отдельно он продается аж за 2 890 рублей! В свою очередь прошлогодний флагман Xiaomi Mi 9 вообще предлагается с максимальной скидкой в размере 9 тыс рублей — итоговая цена составляет не 34 900 рублей, как было изначально, а всего лишь 25 990 рублей. К тому же в подарок со смартфоном предлагается внешний аккумулятор, отдельной стоящий 2 690 рублей.