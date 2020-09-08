Xiaomi устроила распродажу в России со скидками до 7 тысяч рублей

Что интересно, распродажа носит интерактивный характер. Так, пользователи могут изменить размер скидки на определенные модели — для этого им достаточно собрать больше “лайков” на ней, чтобы финальная скидка оказалась максимально большой. Помимо этого, Xiaomi также предлагает своим покупателям различные подарки, а при покупке на 10 тыс рублей дается дополнительная скидка в 500 рублей.

В числе интересных предложений, в рамках акции “Нам 2 года!”, можно отметить скидку размером в 2 тыс рублей на Redmi 9. Ограниченное количество времени устройство можно купить по цене 9 990 рублей вместо прежних 11 990 рублей. Также со скидкой можно купить и Redmi Note 9 Pro — смартфон, который обычно предлагается за 23 990 рублей, в рамках акции можно приобрести по цене 19 990 рублей.

Но что более интересно, скидки распространяются и на телевизоры компании. Так, Mi TV 4S с 55-дюймовым дисплеем предлагается за 29 990 рублей вместо 36 990 рублей — таким образом, скидка достигает 7 тыс рублей!