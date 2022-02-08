Xiaomi уточнила сроки анонса антикризисной флагманской линейки Redmi K50

Xiaomi уточнила сроки анонса антикризисной флагманской линейки Redmi K50Спойлер: ждать осталось всего-ничего
Так, недавно глава Redmi Лу Вейбинг опубликовал в Weibo пост, в котором заявил о том, что флагман серии K50 с «пиковой производительностью» появится в ближайшее время. В комментариях под ним один из пользователей спросил у топ-менеджера, состоится ли запуск 25 или 28 февраля.
Ответ господина Вейбинга был внезапным. Он заявил, что это случится «не настолько поздно».
Таким образом, презентация по случаю анонса Redmi K50 намечена уже на ближайшие пару недель. При этом стоит отметить, что в сети ходят слухи, что первым анонсируют Redmi K50 Gaming Edition. Учитывая, что глава Redmi заявил об презентации устройства с «пиковой производительностью», в это охотно верится.
Напомним, что в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1, при этом размер его AMOLED-дисплея составит 6,67 дюйма. Ожидается увеличенная частота обновления экрана. Ёмкость аккумулятора новинка составит 4700 мАч, но будет быстрая зарядка на 120 Вт. С её помощью можно будет зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 17 минут.