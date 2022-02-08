Xiaomi уточнила сроки анонса антикризисной флагманской линейки Redmi K50

Так, недавно глава Redmi Лу Вейбинг опубликовал в Weibo пост, в котором заявил о том, что флагман серии K50 с «пиковой производительностью» появится в ближайшее время. В комментариях под ним один из пользователей спросил у топ-менеджера, состоится ли запуск 25 или 28 февраля.

Ответ господина Вейбинга был внезапным. Он заявил, что это случится «не настолько поздно».