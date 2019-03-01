Xiaomi утверждает, что бюджетный Redmi Note 7 Pro фотографирует не хуже смартфонов за 30 тысяч рублей

Компания Xiaomi готовится к запуску смартфона Redmi Note 7 Pro в Китае. Глава бренда Redmi Лу Вэйбин (Lu Weibing) поделился в Weibo, китайском аналоге Twitter, интересным сообщением.

По его словам, в китайской версии Redmi Note 7 Pro будет «больше сюрпризов». Судя по всему, она может отличаться от представленной буквально вчера Redmi Note 7 Pro в Индии.

Лу Вэйбин перечислил уже известные отличия Redmi Note 7 Pro от Redmi Note 7 — процессор Snapdragon 675 вместо 660, 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 вместо Samsung GM1, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, покрытие P2i, защищающее от брызг. Относительно дополнительных «сюрпризов» пока можно лишь гадать. Возможно, речь идёт о улучшенной фронтальной камере или более продвинутом втором модуле в тыльной камере.

Помимо всего прочего, Лу Вэйбин заявил, что Redmi Note 7 Pro фотографирует на уровне смартфонов стоимостью 450 долларов.