Xiaomi увеличила емкость аккумулятора юбилейного флагмана Mi 10

Так, известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал на своей странице в Twitter постеры компании, которые раскрывают ряд деталей о зарядных возможностях новинки. В частности стало известно, что смартфон оснастят тройной быстрой зарядкой. Что касается проводной зарядки Xiaomi Mi 10, то ее мощность составит 50 Вт, благодаря чему зарядить смартфон до 100% можно всего за 45 минут. Беспроводная зарядка, в свою очередь, имеет мощность 30 Вт. Также сообщается, что устройство оборудовали обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт, что позволит заряжать сторонние смартфоны.