Xiaomi увеличила емкость аккумулятора юбилейного флагмана Mi 10
Так, известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал на своей странице в Twitter постеры компании, которые раскрывают ряд деталей о зарядных возможностях новинки. В частности стало известно, что смартфон оснастят тройной быстрой зарядкой. Что касается проводной зарядки Xiaomi Mi 10, то ее мощность составит 50 Вт, благодаря чему зарядить смартфон до 100% можно всего за 45 минут. Беспроводная зарядка, в свою очередь, имеет мощность 30 Вт. Также сообщается, что устройство оборудовали обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт, что позволит заряжать сторонние смартфоны.
Кроме того, стала известна информация об увеличении емкости аккумулятора. Так, по словам директора по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томаса, Xiaomi Mi 10 получит аккумулятор на 4400 мАч, однако буквально сегодня был опубликован постер, на котором указана информация о емкости в 4500 мАч. Так ли это, узнаем совсем скоро — официальный анонс новинок состоится уже 13 февраля.