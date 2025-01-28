Xiaomi увеличит цену на новые флагманы бренда Redmi

Опубликовано 28 января 2025, 07:081 мин.
Xiaomi увеличит цену на новые флагманы бренда RedmiНекогда это стало началом конца самой Xiaomi, как «народного бренда»
Xiaomi планирует поднять цены на свои флагманские смартфоны Redmi. Об этом сообщила продуктовый менеджер бренда Синьсинь Миа в социальной сети Weibo.
Компания намерена выйти за пределы ценового диапазона в 5000 юаней (около $690), чтобы предложить пользователям «технологический прорыв и новый опыт».
При этом Xiaomi обещает сохранить традиционное для Redmi соотношение цена/качество.
Повышение цен, вероятно, затронет серию Redmi K90, включая модель Pro. Для сравнения, Redmi K80 Pro предлагался от 3699 юаней ($510), а его версия Champion Edition стоила 4999 юаней.
По слухам, Redmi K90 Pro может получить новый процессор Snapdragon 8 Elite 2, что станет одной из причин повышения стоимости.
Таким образом, бренд стремится закрепиться в более премиальном сегменте, продолжая привлекать покупателей своими инновациями и производительностью.