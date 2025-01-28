Xiaomi увеличит цену на новые флагманы бренда Redmi

Компания намерена выйти за пределы ценового диапазона в 5000 юаней (около $690), чтобы предложить пользователям «технологический прорыв и новый опыт».

При этом Xiaomi обещает сохранить традиционное для Redmi соотношение цена/качество.

Повышение цен, вероятно, затронет серию Redmi K90, включая модель Pro. Для сравнения, Redmi K80 Pro предлагался от 3699 юаней ($510), а его версия Champion Edition стоила 4999 юаней.

По слухам, Redmi K90 Pro может получить новый процессор Snapdragon 8 Elite 2, что станет одной из причин повышения стоимости.

Таким образом, бренд стремится закрепиться в более премиальном сегменте, продолжая привлекать покупателей своими инновациями и производительностью.