Xiaomi увеличит цену Xiaomi 15 Ultra в сравнении с предшественником

В китайских СМИ уже обсуждают повышение цены. Для сравнения, Xiaomi 14 Ultra стартовал с 6499 юаней (≈$890). По словам Лэя, расходы на исследования и разработку выросли, как и себестоимость компонентов, поэтому повышение цены неизбежно.

Насколько именно подорожает смартфон — не уточняется.

По слухам, Xiaomi 15 Ultra получит 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 и 200-мегапиксельный перископический модуль с фокусным расстоянием 100 мм.

Флагман оснастят чипом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6000 мАч аккумулятором, 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядкой.

Презентация состоится в конце февраля, а продажи стартуют в Китае и продолжатся на международном рынке.

https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-02-13/doc-inekimaa0733274.shtml