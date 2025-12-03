Xiaomi в 2026 году представит продолжение серии S — 17S Pro

В серии Xiaomi Mi 17 уже есть три модели: Xiaomi Mi 17, Xiaomi Mi 17 Pro и Xiaomi Mi 17 Pro Max. В этом году ожидается ещё и выход Xiaomi Mi 17 Ultra.

По слухам от отраслевых инсайдеров, китайского издания CNMO, Xiaomi 17S Pro будет оснащён 3-нм чипом Xiaomi Mysterious Ring O1 с архитектурой 10-ядерного процессора и 16-ядерным графическим процессором Immortalis-G925. Экран должен получить диагональ 6,73", разрешение 3200x1440 и поддержку адаптивную частоту обновления 1-120 Гц.

Система камер включает три сенсора Leica: 50 Мп с диафрагмой f/1.44, телеобъектив с 50 Мп и фокусным расстоянием 120 мм, а также сверхширокоугольный 50 Мп. Поддерживается видеосъёмка ночных сцен в формате 4K.

Пока известен только год, конкретные даты пока не приводятся.