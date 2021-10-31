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Xiaomi в новой рекламе наглядно показала главные «фишки» Redmi Note 11 Pro+Вот он, новый народный любимчик
Некоторое время назад Xiaomi представила новое поколение «народной» линейки — Redmi Note 11. В рамках неё компания показала и самую топовую модификацию аппарата, получившую название Redmi Note 11 Pro+.
И хоть купить устройство всё ещё не представляется возможным, Xiaomi решила опубликовать свежий рекламный ролик новинки. Он призван показать, какие главные особенности компания припрятала в смартфоне для своих фанатов.
Напомним, что в основу Redmi Note 11 Pro+ лёг чип Dimensity 920. При этом устройство может похвастаться камерой на 108 Мп и быстрой 120 Вт зарядкой. Последняя, к слову, способна зарядить телефон от 0 до 100% всего за 15 минут!
Из прочих «особенностей» выделяется 120 Гц AMOLED-дисплей и аккумулятор на 4500 мАч. Цена аппарата начинается от 21 тыс рублей.
Источник: Weibo