Xiaomi в новой рекламе наглядно показала главные «фишки» Redmi Note 11 Pro+

И хоть купить устройство всё ещё не представляется возможным, Xiaomi решила опубликовать свежий рекламный ролик новинки. Он призван показать, какие главные особенности компания припрятала в смартфоне для своих фанатов.

Напомним, что в основу Redmi Note 11 Pro+ лёг чип Dimensity 920. При этом устройство может похвастаться камерой на 108 Мп и быстрой 120 Вт зарядкой. Последняя, к слову, способна зарядить телефон от 0 до 100% всего за 15 минут!

Из прочих «особенностей» выделяется 120 Гц AMOLED-дисплей и аккумулятор на 4500 мАч. Цена аппарата начинается от 21 тыс рублей.