Xiaomi в шаге от анонса нового «дизайнерского смартфона» Civi 4

Модель с номером 24031PN0DC получила разрешение на продажу в китайских сетях сотовой связи, имея при этом поддержку спутниковой связи.

Инсайдеры утверждают, что официальная презентация устройства ожидается в мае. Civi 4 будет иметь изогнутый экран, конкурируя с моделями из серии Honor Digital.

Улучшения также затронут камеру и производительность устройства, а также будет доступен специальный коллекционный набор.

Другие источники утверждают, что смартфон будет иметь 1.5K изогнутый экран, удобные размеры и «плавный дизайн». Также новинке приписывают тройную камеру в левом верхнем углу задней панели. Устройство будет оснащено металлической рамкой по краям.