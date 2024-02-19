Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 19 февраля 2024, 16:08
1 мин.

Xiaomi в шаге от анонса нового «дизайнерского смартфона» Civi 4

Ждем в ближайшее время
По последним данным, Xiaomi готовится к анонсу своего нового смартфона — Civi 4.

Модель с номером 24031PN0DC получила разрешение на продажу в китайских сетях сотовой связи, имея при этом поддержку спутниковой связи.

Инсайдеры утверждают, что официальная презентация устройства ожидается в мае. Civi 4 будет иметь изогнутый экран, конкурируя с моделями из серии Honor Digital.

Улучшения также затронут камеру и производительность устройства, а также будет доступен специальный коллекционный набор.

Другие источники утверждают, что смартфон будет иметь 1.5K изогнутый экран, удобные размеры и «плавный дизайн». Также новинке приписывают тройную камеру в левом верхнем углу задней панели. Устройство будет оснащено металлической рамкой по краям.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
,
#XIAOMI