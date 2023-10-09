Xiaomi в своём стиле: владельцы новеньких Xiaomi 13T и 13T Pro столкнулись с запотеванием камер

Она уже была замечена ранее в предыдущей серии — Xiaomi 12. Судя по обсуждению пользователей форума 4PDA, многие сталкиваются с этим явлением, особенно при выходе на улицу при температуре 4-7 ℃.

Стоит отметить, что не все устройства подвержены данному эффекту.

Некоторые пользователи решили вернуть свои устройства в магазин, требуя возврат денег или замену на экземпляр без проблемы. Другие заметили, что со временем запотевание уменьшается.

Существует метод «просушки» устройства: нужно испарить всю влагу из корпуса смартфона с открытым лотком SIM. Способы варьируются от использования фена до игры в ресурсоёмкие игры с открытым лотком SIM.