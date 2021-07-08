Xiaomi вернула в продажу бюджетный смартфон двухлетней давности

Речь идёт о Redmi Note 8, который получил специальную версию — Redmi Note 8 (2021). В основу девайса лёг чип MediaTek Helio G85, оснащённый графическим чипом Mali-G52 MP2, рассказали Ferra.ru представители бренда.

Как и предшественник, новинка получила систему из четырех камер с 48 Мп сенсором, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и вырезом для фронтальной камеры в форме капли.

Ёмкость аккумулятора Redmi Note 8 (2021) составляет 4000 мАч, количество оперативной памяти — 4 ГБ, а постоянной — от 64 до 128 ГБ.

На выбор представлено несколько вариаций девайса. Так, будет версия 4/64 ГБ за 15 990 рублей и 4/128 ГБ за 17 990 рублей.