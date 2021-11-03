Xiaomi вернёт подэкранный сканер отпечатка пальцев в свои недорогие смартфоны

Так, например, китайские инсайдеры сообщают о возвращении подэкранного сканера отпечатка пальцев в аппараты. Напомним, что в течение последних полутора лет старалась выпускать среднебюджетные смартфоны со сканером в кнопке питания.

«Возвращение к истокам» связывают с отказом от IPS-дисплеев в пользу OLED-панелей.

Напомним, что Redmi K50 приписывают чип Snapdragon 870, в то время как версия телефона Pro+ должна будет основываться на флагманском Snapdragon 898. Анонс линейки ожидается уже в ближайшее время.

К сожалению, ни цена, ни какие-либо дополнительные подробности хотя бы об одной из моделей всё ещё неизвестны.