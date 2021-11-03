Xiaomi вернёт подэкранный сканер отпечатка пальцев в свои недорогие смартфоны

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Xiaomi вернёт подэкранный сканер отпечатка пальцев в свои недорогие смартфоныИнтересно, а удалось ли ускорить его работу?
Уже совсем скоро Xiaomi представит новое поколение своих доступных смартфонов — Redmi K50. Накануне большой презентации в сети начали всплывать интересные особенности новинок.
Так, например, китайские инсайдеры сообщают о возвращении подэкранного сканера отпечатка пальцев в аппараты. Напомним, что в течение последних полутора лет старалась выпускать среднебюджетные смартфоны со сканером в кнопке питания.
«Возвращение к истокам» связывают с отказом от IPS-дисплеев в пользу OLED-панелей.
Напомним, что Redmi K50 приписывают чип Snapdragon 870, в то время как версия телефона Pro+ должна будет основываться на флагманском Snapdragon 898. Анонс линейки ожидается уже в ближайшее время.
К сожалению, ни цена, ни какие-либо дополнительные подробности хотя бы об одной из моделей всё ещё неизвестны.
Источник: GSMArena