Xiaomi внедрит в свои смартфоны ИИ Gemini от Google

Вероятно, это сделано для повышения мировых продаж. А свои смартфоны для внутреннего китайского рынка Xiaomi оснастит ИИ собственной разработки — MiLM, о чём неоднократно писали инсайдеры, ссылаясь на документы китайских регуляторов.

По слухам, первой моделью, которая получит ИИ Gemini, станет Xiaomi 15, который должен быть представлен в октябре-ноябре 2024 года. Речь идёт о международной версии.

Как отмечает источник, издание SCMP, международные продажи смартфонов Xiaomi с нейросетью от Google «могут дать некоторый импульс пекинской компании Xiaomi, которую исследовательская фирма IDC оценила как третьего по величине поставщика смартфонов в мире во втором квартале с долей рынка 14,8%».