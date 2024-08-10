Xiaomi внедрит в свои смартфоны ИИ Gemini от Google

Опубликовано 10 августа 2024, 15:00
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Xiaomi внедрит в свои смартфоны ИИ Gemini от GoogleСначала ИИ от Google получит флагман Xiaomi 15
Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в соцсети Х сообщил, что глобальные версии смартфонов бренда будут оснащаться нейросетью Gemini от Google.
Вероятно, это сделано для повышения мировых продаж. А свои смартфоны для внутреннего китайского рынка Xiaomi оснастит ИИ собственной разработки — MiLM, о чём неоднократно писали инсайдеры, ссылаясь на документы китайских регуляторов.
По слухам, первой моделью, которая получит ИИ Gemini, станет Xiaomi 15, который должен быть представлен в октябре-ноябре 2024 года. Речь идёт о международной версии.
Как отмечает источник, издание SCMP, международные продажи смартфонов Xiaomi с нейросетью от Google «могут дать некоторый импульс пекинской компании Xiaomi, которую исследовательская фирма IDC оценила как третьего по величине поставщика смартфонов в мире во втором квартале с долей рынка 14,8%».
Источник:SCMP
Автор:Андрей Кадуков