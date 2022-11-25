Xiaomi внесла в список устаревших несколько смартфонов

Xiaomi внесла в список устревших Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8 Pro. Все устройства были выпущены в 2019 году.

Третья модель — один из самых популярных в мире телефонов в средней ценовой категории. Отмечается, что Redmi Note 8 Pro работает на чипе MediaTek's Helio G90T — одном из самых производительных. Гаджетом до сих пользуются миллионы пользователей.

Производитель прекращает поддержку этих гаджетов навсегда, поэтому обновлений безопасности и улучшения работы устройств больше не будет.