Xiaomi внесла в список устаревших несколько смартфонов

19:39, 25 ноября 2022
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Xiaomi внесла в список устаревших несколько смартфоновСреди них один из самых популярных в мире
Компания Xiaomi объявила о прекращении поддержки трёх своих смартфонов, один из которых очень популярен во всём мире.
Фото: Telecomtalk.info
Xiaomi внесла в список устревших Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8 Pro. Все устройства были выпущены в 2019 году.
Третья модель — один из самых популярных в мире телефонов в средней ценовой категории. Отмечается, что Redmi Note 8 Pro работает на чипе MediaTek's Helio G90T — одном из самых производительных. Гаджетом до сих пользуются миллионы пользователей.
Производитель прекращает поддержку этих гаджетов навсегда, поэтому обновлений безопасности и улучшения работы устройств больше не будет.
Источник фото:Telecomtalk.info
Источник:Xiaomiui
Автор:Андрей КадуковТеги: