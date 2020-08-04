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Сегодня 18:31
Xiaomi вновь представила уже выпущенный смартфон под новым названием
Компания когда-нибудь остановится?
Сегодня в первой половине дня Xiaomi анонсировала новый смартфон под брендом Redmi - Redmi 9 Prime. Но, как оказалось, фанатам компании рано радоваться, так как она в очередной раз представила уже выпущенный смартфон под новым названием, на этот раз “досталось” глобальной версии Redmi 9.
Да, придирчивый пользователь может отметить, что у Redmi 9 Prime появилась новая цветовая вариация, а также исчез NFC-модуль. Зато в остальном устройство представляет из себя полную копию Redmi. Так, смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G80, оснащается 4 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. Размер дисплея смартфона также равняется 6,53 дюймам с разрешением FullHD+, а емкость аккумулятора равняется 5 020 мАч (имеется поддержка 18-ваттной зарядки). Основная камера представлена модулями на 13, 8, 5 и 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп.
В продажу устройство поступит в Индии по цене от 133 до 160 долларов.